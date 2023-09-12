إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في حوارة جنوبي نابلس وحماس تعلّق (فيديو)

قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة بذريعة البحث عن مطلق نار على مركبة إسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار من سيارة مارة قرب حوّارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) أن المستوطنين، وهما في الثلاثينيات من العمر، لم يصابا مباشرة بإطلاق النار، وأن حالتهما بين خفيفة ومتوسطة.

وأوضح أنهما أصيبا بشظايا من الزجاج الأمامي للسيارة، وتم نقلهما إلى مستشفى لينسون، بينما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمطاردة المنفّذين، ونشرت حواجز على الطرق في المنطقة.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن طبيب بالطوارئ في نجمة داود الحمراء “وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث، وشاهدنا سيارة مصابة بطلقات نارية، وكان المصابان يجلسان داخل السيارة ويعانيان من شظايا الزجاج في رأسيهما، ولم يصابا بأعجوبة مباشرة بإطلاق النار”.

תיעוד | שני אזרחים ישראלים נפצעו באורח קל עד בינוני בפיגוע ירי בצומת הביתות במסדרון חווארה בשומרון. השניים נפגעו מרסיסי זכוכיות ובהכרה מלאה@ItayBlumental pic.twitter.com/XAo3rMgfRC — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2023

وتابع “قدّمنا ​​لهما العلاج الطبي الذي يشمل وقف النزيف. وضعناهما في وحدة العناية المركزة وبمساعدة قوة طبية من الجيش الإسرائيلي قمنا بإجلائهما إلى المستشفى بينما نواصل تقديم العلاج الطبي، وكلاهما في وعي كامل”.

وقال يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، مهاجمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “أنت مسؤول عن إطلاق النار على اليهود هنا. كان بإمكاننا أن نغادر هنا مع جثتين، أعدوا الحواجز بالفعل. لقد جئنا إلى هنا لنعيش. نطالب بالأمن، ونطالبكم بإعادة الردع”.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها من حاجز حوارة العسكري حتى حاجز زعترة العسكري، والطرق الفرعية في محيط بلدتي حوارة وبيتا، جنوبي نابلس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة، بذريعة البحث عن مطلق نار على مركبة إسرائيلية.

“ردًّا على حماقات بن غفير”

من ناحيتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار في بلدة حوارة مساء اليوم “رد بطولي على حماقات المدعو بن غفير بحق الأسرى ومخططات المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك، وهي رسالة من نار للاحتلال ومستوطنيه الذين يتوعدون القدس والأقصى بالاعتداء والتدنيس خلال الأعياد اليهودية”.

وتابعت في بيان على تلغرام “نحيّي شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال، ومقاومتنا التي تثبت كل يوم قدرتها على ردع الاحتلال وقلب المعادلات وتبديد أوهام منظومته الأمنية الهشة، ونؤكد أن المقاومة ستتواصل حتى استعادة كامل حقوق شعبنا المسلوبة”.

وزادت “ندعو أبطال شعبنا في كل مدن الضفة والقدس لتوسيع نطاق المواجهات في كل مناطق التماس مع الاحتلال، وتصعيد الاشتباك المسلح مع جنوده، والاستهداف المُركّز للمستوطنين، وعدم ترك العدو للحظة واحدة يشعر بالأمان، حتى يرحل عن أرضنا ويوقف جرائمه بحق أقصانا وأسرانا”.

وقبل نحو شهر، قُتل إسرائيليان بإطلاق نار على مغسلة سيارات في حوارة. وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة تصعيد شديد منذ شهور، جراء اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمدن والبلدات، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.