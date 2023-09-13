أبراج عربية تتزين بالعلم الليبي تضامنا مع ضحايا الفيضانات (فيديو)

شهدت دول عربية عدة، الثلاثاء، إضاءة أبراجها بالعلم الليبي، تضامنًا مع ضحايا العاصفة “دانيال”، التي ضربت البلاد، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأظهرت مشاهد مصورة، جرى تداولها على منصات التواصل، كتابة عبارة “نسأل الله لهم اللطف والصبر والسلوان”، مضاءة على أبراج لوسيل في دولة قطر مع علم ليبيا، تضامنًا مع ضحايا الإعصار.

وأضيء برج خليفة في إمارة دبي بدولة الإمارات، الثلاثاء، بعلم ليبيا مع عبارات تضامنية.

وكتب حساب البرج على منصات التواصل: “‎نضيء برج خليفة ‏تضامنًا مع الشعب الليبي الشقيق على أثر الفيضانات التي أصابت البلاد، سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرًا”.

وتواصل مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا، الأربعاء، إحصاء ضحايا الفيضانات الكارثية التي يتوقع أن ترتفع حصيلتها أكثر بكثير من 2300 قتيل وفق ما أعلن حتى الآن، بينما بلغ عدد المشردين في المدينة أكثر من 30 ألفًا.

ليبيا وشعبها الشقيق في قلب كل إماراتي .(ابوظبي الان ) pic.twitter.com/biVhgKte03 — Mohammed Alshamsi (@MOHDALSHAMSI90) September 12, 2023

وتعهدت الأمم المتحدة تقديم 10 ملايين دولار لدعم الناجين، وكانت تركيا ومصر والإمارات بين أول الدول التي هرعت لتقديم المساعدات، بينما لا يزال هناك 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب عاملي الإغاثة الدوليين.