السودان.. مصرع امرأة و4 أطفال إثر انهيار منازل جراء الأمطار في ولاية نهر النيل

شهدت مدينتا عطبرة والدامر بولاية نهر النيل في السودان أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية

أعلن مدير قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل شمالي السودان عبد الله سليمان، الثلاثاء، مصرع امرأة وأربعة أطفال بمدينتي عطبرة والدامر جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى سقوط عدد من المنازل في الولاية.

وقال سليمان إن أمطارًا هطلت ليل الاثنين أدت إلى سقوط منزل بمدينة عطبرة، مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال، وأفاد بانتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

ونوّه المسؤول إلى أن الأمطار أدت أيضًا إلى سقوط منزل بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، مما تسبب في وفاة طفل وإصابة آخر.

وشهدت مدينتا عطبرة والدامر بولاية نهر النيل في السودان، أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الاثنين، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتعمل قوات الدفاع المدني على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية، بعد أن غمرتها مياه الأمطار.