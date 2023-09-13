قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد أبو نجيلة، إن الفيضانات والسيول التي ضربت ليبيا تسببت في كارثة كبيرة جدًا هي “ربما الأسوأ في تاريخ البلاد”.

وأوضح في مداخلة لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن المنظمة رصدت حتى الآن نحو 36 ألف شخص نزحوا من مناطقهم جراء العاصفة “دانيال”، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها.

وأكد أن مدينة درنة من أكثر المدن تضررًا، قائلًا “درنة الآن منكوبة. البنية التحتية وشبكات الصرف مدمرة، والاتصالات شبه منعدمة. مداخل ومخارج المدينة السبعة شبه مغلقة، ما عدا اثنين فقط ويعملون بقدرة محدودة”، لافتًا إلى أن ذلك يعيق عمل المنظمات الإغاثية.

وعن أعداد المصريين الذين لقوا حتفهم في شرق ليبيا، قال أبو نجيلة “حسب ما رصدناه، وصل عدد المصريين المتوفين في ليبيا حتى الآن إلى 250 شخصًا، هم من العمال الذين كانوا في مدينة درنة”، وأشار إلى أن أعداد المفقودين بشكل عام حتى الآن وصل إلى 5 آلاف شخص.

سيول جارفة تتحول إلى نهر كبير يخترق وسط مدينة درنة الليبية بعد أن ضربها إعصار "دانيال"#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AK1DLmidOa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2023

وحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي البلاد إلى 5300 قتيل.

والأحد اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط مناطق عدة شرقي ليبيا والجبل الأخضر، متسببًا بمقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة.

من جانبها أعلنت وزارة الهجرة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، نقل 87 جثمانًا لمصريين لقوا حتفهم في ليبيا، وقالت في بيان إن الوزارة تعمل على “تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار”.

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة طبرق، في بيان على فيسبوك أمس الثلاثاء، أن جثامين 145 مصريًّا وصلت إلى مشرحة طبرق “لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم”، مضيفة أن “جميع الوفيات تم ترحيلها إلى جمهورية مصر العربية”.