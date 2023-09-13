محاولة إنقاذ شاب قبل أن تجرفه السيول في مدينة درنة الليبية (فيديو)

كانت مدينة درنة هي الأكثر تضررا بعد انهيار سدين، مما تسبب في فيضانات قوية دمرت أجزاء واسعة من المدينة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” لمشاهد مؤثرة ولحظات حاسمة خلال عاصفة “دانيال” التي ضربت شرقي ليبيا قبل أيام، خاصة من مدينة درنة.

ومن بين المقاطع التي تم تداولها على المواقع، محاولة إنقاذ شاب من مياه السيول العارمة التي اجتاحت مدينة درنة.

ويظهر المقطع الشاب وسط مياه السيول، فيما يحاول عدد من الأشخاص إنقاذه، ويلقون إليه بحبل فيقوم الشاب بلفه حول رقبته ليصرخ الجميع “لا” محذرين.

وبعد أن قام الشاب بفك الحبل وأمسك به، فيما بدا استعدادًا لسحبه من قبل الأشخاص المتجمعين بالقرب منه، لكن فجأة جرفت السيول القوية الشاب في طريقها منهية المحاولة، فيما يمكن سماع كلمات تعبّر عن الأسى والخوف على مصير الشاب من مصور المقطع.

لحظات تحبس الأنفُس أثناء محاولة إنقاذ شاب ليبي قبل أن تجرفه السيول بمدينة درنة جراء عاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا منذ أيام#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/p4fqFy51wE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2023

وضربت العاصفة “دانيال” مدن المنطقة الشرقية من ليبيا مما أسفر عن آلاف القتلى والمفقودين في مدن مثل درنة والبيضاء.

وكانت مدينة درنة هي الأكثر تضررًا بعد انهيار سدين، مما تسبب في فيضانات قوية دمرت أجزاء واسعة من المدينة.