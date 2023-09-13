مصر تعيد 87 جثمانا لمواطنين توفوا في ليبيا بسبب الفيضانات

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن القاهرة أعادت 87 جثة لمواطنين توفوا بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت شرقي ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، نقل عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة إلى المستشفى الميداني المصري لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن نقل الجثامين إلى مصر جرى عن طريق القوات المسلحة.

وطالبت وزيرة الهجرة من أهالي المفقودين في ليبيا التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن بيانات المفقودين، ليتسنى للسلطات المعنية مساعدتهم في إجراءات البحث، معربة عن تعازيها للأسر التي فقدت أبناءها جراء العاصفة “دانيال”.

من جهتها قررت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية صرف 100 ألف جنيه (3200 دولار) لأسرة كل متوفى من المواطنين المصريين جراء إعصار ليبيا وفيضانها، و25 ألف جنيه (810 دولارات) لكل مصاب.

مصري يذرف دموعه من أمام مشرحة #طبرق في #ليبيا معددًا ذويه الذين فقدهم في الإعصار pic.twitter.com/A9Q2b5QG5g — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 13, 2023

وشيعت صباح اليوم الأربعاء قرية “الشريف” في محافظة بني سويف جنوبي مصر، جثامين عشرات لقوا حتفهم في ليبيا جراء الفيضانات.

أهالي قرية رمسيس في #البحيرة يشيعون 4 جثامين لضحايا لقوا حتفهم في إعصار #ليبيا بينهم 3 من عائلة واحدة pic.twitter.com/g6xunoqsRl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 13, 2023

وتستضيف ليبيا، وخاصة المنطقة الشرقية التي ضربها الزلزال، عددًا كبيرًا من المصريين الذين عادة ما يعبرون الحدود البرية إلى الشرق، ومن بينهم من يحاولون السفر بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، وفي هذه الأثناء يكون مختبئًا في المنازل المهجورة أو المخازن.

والأحد اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط مناطق عدة شرقي ليبيا والجبل الأخضر، متسببًا في مقتل وفقدان آلاف الناس، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق.