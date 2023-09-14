البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ بملياري دولار لمواجهة آثار الإعصار “دانيال” (فيديو)

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، في جلسة طارئة ميزانية طوارئ قيمتها 10 مليارات دينار ليبي، نحو 2 مليار دولار، لمعالجة آثار الإعصار “دانيال” والفيضانات في المناطق المتضررة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أن البرلمان وافق على تشكيل لجنة تشرف لفتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها”، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما أقرت الجلسة “مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت”.

ووافق المجلس على “تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده”.

كما صوّت المجلس بالموافقة على “استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن”.

ونقلت وكالة الأناضول عن النائب محمد تامر أن ميزانية الطوارئ ستخصص لـ”إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وكذلك صرف تعويضات للمتضررين جراء الإعصار”.

وضرب الإعصار “دانيال” مدنًا شرقي ليبيا، الأحد الماضي، مما أوقع آلاف القتلى والمصابين والمفقودين وتسبب في دمار هائل في مناطق شاسعة.