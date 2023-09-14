الصحة العالمية تقدم مليوني دولار لدعم ضحايا فيضانات ليبيا.. والأمم المتحدة تناشد المانحين لجمع 71.4 مليون دولار

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا.

وأضاف أن “الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحًا”، موضحًا أن “منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا”.

ووصف تيدروس السيول بأنها “كارثة تفوق التصور”، وقال إن منظمة الصحة العالمية توزع إمدادات الطوارئ الموجودة بالفعل في ليبيا بالإضافة إلى إرسال إمدادات العلاج من الصدمات وإمدادات الجراحة والطوارئ من مركزها اللوجستي في دبي.

وتشهد ليبيا، التي يقطنها 7 ملايين نسمة، انقسامات سياسية وتكابد حربًا متقطعة وتفتقر لحكومة تمتد سلطتها على كامل البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمعمر القذافي في عام 2011.

وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا مقرها طرابلس في الغرب، وتعمل إدارة موازية في الشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.

الأمم المتحدة تناشد المانحين

وفي الأثناء، ناشدت الأمم المتحدة المانحين، الخميس، تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن “هناك قلقًا متزايدًا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة”.

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفًا، والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.

وأضافت أن تحليلًا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضرر بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررًا، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه “حرج”.