“بسبب اعتقالات سياسية”.. الولايات المتحدة تقرر حجب مساعدات لمصر بقيمة 85 مليون دولار

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى.

وقال مصدران آخران مطلعان لـ”رويترز” إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريبًا.

وقال مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي في قاعة المجلس إن الإدارة “اتخذت قرارًا صائبًا بحجب الدفعة الأولى -85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين- لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف من دون شك”.

وأضاف ميرفي “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وقالت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرهما من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، في رسالة وجهت في يوليو/تموز الماضي إلى الإدارة الأمريكية، إن الضغط المالي من قبل إدارة بايدن ساعد في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.

وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارًا على مصر حتى رغم اعتبارها حليفًا إستراتيجيًا مهمًا في المنطقة، نظرًا لـ”عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات”.

وقرر “الكونغرس” في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيًا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.