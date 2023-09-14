الشهداء هم: محمد عمر قدوم، وبراء وائل الزرد، وعبد الناصر رامي نوفل، وعلي جمعة عياد، ورائد رمضان

شيع العشرات في غزة، اليوم الخميس، 5 فلسطينيين استشهادوا مساء أمس، جراء انفجار وقع شرق القطاع، خلال مسيرة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “زفّت الحركة إلى الشعب الفلسطيني، شهداء غزة الذين ارتقوا مساء الأربعاء، خلال تظاهرة قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، نصرةً لأسرانا في سجون الاحتلال”.





وذكرت حركة حماس في بيان النعي، أن الشهداء هم (الشهيد محمد عمر قدوم، والشهيد براء وائل الزرد، والشهيد عبد الناصر رامي نوفل، والشهيد علي جمعة عياد، والشهيد رائد رمضان).

5 شهداء على الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة خلال مسيرات قرب السياج الفاصل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PscUvdB33j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

الفصائل الفلسطينية تنعى

ونعت لجنة المتابعة، للفصائل الفلسطينية بغزة “الشهداء الأبرار الذين ارتقوا شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال”.

وقالت اللجنة في بيان “إن الشهداء قضوا نتيجة انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى”.

وحمّلت لجنة الفصائل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة، وضد الحصار الظالم على قطاع غزة.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال أنه “جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات الفلسطينيين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية”.

وذكر في بيان “انتشرت القوات ميدانيا للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة، وتم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها” بحسب ما قال.





إصابات وسط المحتجين

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة وقوع عدة إصابات جراء تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي التظاهرة، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بكثافة على المحتجين.

وأصيب 5 فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز عليهم خلال مشاركتهم في فعاليات دعت إليها الفصائل الفلسطينية في ذكرى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ومرور 30 عامًا على اتفاقية أوسلو.