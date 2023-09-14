زلزال المغرب.. مساعدات مالية للمتضررين ومخصصات لإعادة الإعمار

أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 2900 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.

أعلن الديوان الملكي المغربي عن تقديم مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وكذلك تخصيص مبالغ مالية لإعادة بناء المساكن التي تضررت وتأهيلها.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للديوان الملكي المغربي، صدر عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس لمناقشة برنامج إعادة إيواء المتضررين، أن الدولة ستمنح “مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم، نحو ثلاثة آلاف دولار، للأسر المعنية”.

وذكرت الوكالة أن النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء تتعلق بـ”نحو 50 ألف مسكن انهارت كليًا أو جزئيًا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة” من الزلزال.

وأضافت أن البرنامج يشمل “مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصًا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية”.

وقالت الوكالة، نقلًا عن بيان الديوان الملكي، إنه سيتم “تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًا”.

وأضافت أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة أن تجري عملية إعادة الإعمار “بإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة”.

وذكرت الوكالة نقلًا عن الديوان الملكي أن العاهل المغربي أمر بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء الزلزال.

جلالة الملك يترأس اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز في ما يلي بلاغ الديوان الملكي ⬇️https://t.co/nZ0h9tZuYt pic.twitter.com/FM0R6GRC7f — Agence MAP (@MAP_Information) September 14, 2023

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة، يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص وأكثر من 5 آلاف مصاب بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.