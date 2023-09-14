زلزال المغرب.. وزير سابق يدعو لرفع مستوى الأقاليم الجبلية (فيديو)

دعا نبيل بن عبد الله وزير الإعلام المغربي السابق، إلى رفع المستوى العام للأقاليم الجبلية التي كانت الأكثر تأثرًا بالزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

وقال بن عبد الله في مداخلة مع الجزيرة مباشر إنه يتعين توفير ظروف عيش أفضل للسكان في تلك المناطق سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو شبكة النقل، والسعي قدر الإمكان إلى تجميع الساكنة في قرى توفر شروط العيش الكريم كافة، كبديل لنوعية السكن المبعثر.

وأضاف أنه على يقين من أن المغرب سوف يواجه هذه الظروف تدريجيًا، على حد وصفه.

وقال إن “الأسرع الآن في أن نوفر ظروفًا مؤقتة للعيش لآلاف الأسر وبعد ذلك نفكر في حماية هذه الأسر. المأوى الوحيد المتاح حاليًا هو الخيام، وهناك حاجة للمزيد منها، وحاجة إلى الفُرش والإنارة”.

وأضاف أن هناك شعورًا ووعيًا بالحالة الطارئة لآلاف الأسر، لا سيما الموجودة في مناطق جبلية تتسم بالمناخ القاسي، مع اقتراب فصل الشتاء، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حلول أكثر قدرة لحماية الأسر المتضررة، لأن إعادة البناء ستأخذ وقتًا أطول.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة، مساء الجمعة الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، ودمار عدد كبير من المنازل والمباني.