شهادات مؤثرة لناجين من الإعصار “دانيال” في شرقي ليبيا (فيديو)

تسبب الإعصار دانيال والفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا في مقتل وفقد الآلاف ودمار هائل في مناطق شاسعة.

روى ليبيون لحظات مرعبة لما عاشوه خلال الإعصار “دانيال”، والفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا مؤخرًا.

ووصف شاب ليبي ما حدث بأنه “لمحة من يوم القيامة”، قائلًا إنه يصعب وصف ما شاهده خلال تلك اللحظات.

وذكر أن المياه انهمرت من الجهات كافة، ودفعته مع والدته بقوة لمسافة بعيدة رغم محاولاته التشبث بأي شيء.

"شفنا لمحة من يوم القيامة" .. شاب ليبي يروي لحظات مرعبة وقت العاصفة دانيال التي ضربت مناطق في ليبيا#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/31nPbMxixZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

ليبي آخر روى تفاصيل نجاته من الإعصار بعد أن تسلق شجرة ليمون.

وقال إن المياه دخلت المنزل فجأة وحالت بينه وبين العائلة، فصعد إلى السطح في محاولة للنجاة، ولكنه تفاجأ بالمياه تأتي إليه من كل مكان.

وأضاف أنه سلّم أمره إلى الله حتى رأى شجرة ليمون تسلقها لينجو.

"تسلقت شجرة ليمون".. ليبي يروي تفاصيل نجاته من العاصفة دانيال التي ضربت مناطق في ليبيا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FeoHElo2Yy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

وضرب الإعصار “دانيال” مدنًا شرقي ليبيا، الأحد الماضي، مما أوقع آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.