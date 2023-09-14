أعلنت كوريا الشمالية أن القمّة هدفت إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ

قالت وكالة الأنباء الكورية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونغيانغ خلال محادثاتهما في روسيا.

وأفادت الوكالة الرسمية أن بوتين قبِل الدعوة، دون أن تذكر موعدا محتملا للزيارة، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، أمس الأربعاء، إنه لا توجد خطط لزيارة بوتين لبيونغ يانغ.

وأعلنت كوريا الشمالية أن القمّة استهدفت تعزيز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، خصوصا العسكرية، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي عن أي اتفاق لتسليم روسيا معدات عسكرية يمكنها أن تستخدمها في حربها على أوكرانيا، وهو ما كانت واشنطن قد حذرت منه.

كيم جونغ أون: إن مجد روسيا سيكون خالدًا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pR6744QkBU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

وقالت الوكالة الرسمية إن كيم يواصل زيارته لروسيا بتفقد منشآت إنتاج عسكرية، فيما أبلغ بوتين بأن اجتماعهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد، وعبّر عن استعداده لإقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار 100 عام مقبلة.

وأقام بوتين حفل استقبال لكيم بعد أن زارا قاعدة فوستوتشني الفضائية وعقدا محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكّد كيم لبوتين ثقته بأن موسكو ستحقق “نصرا كبيرا” على أعدائها، فيما تتواصل الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأشاد الرئيس الروسي بـ”بتعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلا” مع بيونغ يانغ، متحدّثا أمام الصحافة عن “إمكانات” تعاون عسكري رغم العقوبات الدولية التي تستهدف كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

"نظفوه بعناية وفحصوه بدقة".. هكذا تصرف الوفد المرافق لزعيم #كوريا_الشمالية مع الكرسي المخصص له قبل لقائه مع #بوتين في #روسيا

برأيك.. هل هو شك أم إجراءات روتينية؟ pic.twitter.com/xao9gmq9lG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2023

مواجهة “الإمبرياليين”

وقالت الوكالة الكورية إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة “تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم”.

وأطلع كيم على جميع التفاصيل الفنية الخاصة بمركبات الفضاء الروسية خلال زيارته لقاعدة فوستوتشني، لكن لم يرد ذكر لأي إمدادات أسلحة أو تجارتها أو مساعدة فنيه تتعلق ببرامجها.

وعبّر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن كيم قد يزود روسيا بالأسلحة والذخيرة، التي استهلكت مخزونات ضخمة منها خلال حربها في أوكرانيا منذ أكثر من 18 شهرا. ونفت موسكو وبيونغ يانغ أن تكون لديهما مثل هذه النوايا.

قلق دولي

وتعد الصداقة الوطيدة بين كيم وبوتين مثار قلق بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، وتتهم واشنطن كوريا الشمالية بإمداد روسيا بالسلاح رغم عدم وضوح أي شيء بخصوص تسليم أي شحنات.

وندد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بـ”اتفاق الشيطان” بين موسكو وبيونغ يانغ، فيما حذّرت طوكيو الخميس من أيّ “انتهاك” للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحفيين إن طوكيو “تتابع بقلق” المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما على ضوء “احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن “لن تتردد” في فرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة.

وأضافت، أمس الأربعاء، أن من “المثير للقلق” أن تتحدث روسيا عن التعاون مع كوريا الشمالية في برامج من المحتمل أن تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

روسيا ترد

وقالت روسيا، اليوم الخميس، إن انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “يعد نفاقا”، لأنها تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان “الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروسا لتعلمنا كيف نعيش”.

وأضاف: الولايات المتحدة شكلت تحالفا في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات.

وزاد “حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات. استمرار الهيمنة الأحادية التي يحبذها المسؤولون الأمريكيون لم يعد ممكنا بعد الآن”.

وأشار الرئيس الروسي أمس إلى أنه بحث مع كيم التعاون العسكري بين البلدين، لكن لم يكشف المزيد من التفاصيل، وحضر الاجتماع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ووصف الكرملين المحادثات بين البلدين بأنها “حساسة” وشأن خاص.