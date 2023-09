مئات الجثث قبالة الشواطئ.. درنة تحصي ضحاياها بعد فيضانات ليبيا الكارثية (فيديو)

قال طارق الخراز المتحدث باسم الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خلال مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم الخميس إن هناك مئات الجثث في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة درنة شرقي البلاد.

وأكد المتحدث باسم الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان طبرق، أن أرقام الضحايا كبيرة ولا يمكن إعطاؤها بشكل نهائي إلا عند انتهاء عمليات البحث.

وتواصل مدينة درنة الليبية المنكوبة اليوم الخميس، تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

وكانت العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة بعد ظهر يوم الأحد، وتسببت في هطل أمطار غزيرة، قد أدت إلى انهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه حصيلة القتلى في الارتفاع ولا تزال جثث ملفوفة بأغطية ممددة في الشوارع، في حين تُكدّس جثث أخرى في شاحنات صغيرة لنقلها إلى المدافن.

وفي وقت سابق، أفاد الخراز لوكالة الصحافة الفرنسية، بإحصاء نحو 3 آلاف و840 شخصا دفن 3190 منهم، مشيرًا إلى أن بين الضحايا 400 شخص على الأقل غير ليبيين غالبيتهم من السودانيين والمصريين.

وعثر على نحو 250 جثة أمس الأربعاء، في حين ما زال أكثر من 2400 شخص مفقودين -بحسب الخراز- وتخشى السلطات أن تكون حصيلة القتلى النهائية أكبر بكثير.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان إن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، مضيفا أن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”.

في هذه الأثناء، حذّر مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة بسبب الفيضانات التي “ساهمت في نقل ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقا”.

وقال المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (إريك تولفسن) في تغريدة إن هذا الأمر يعرض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر.

وتدير البلاد -منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011- حكومتان متنافستان، واحدة معترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق حيث وقعت الكارثة يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير المتقاعد خليفة حفتر.

1/ In Libya we have worked to reduce the risk from landmines and explosive remnants of war. But Derna flood waters have shifted unexploded ordnance into areas previously free of weapon contamination. This means more risk for survivors and those providing humanitarian assistance. pic.twitter.com/K9Rapj3fo2

— Erik Tollefsen (@etollefsenicrc) September 13, 2023