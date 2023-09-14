مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نطالب بدعم دولي لمواجهة كارثة الفيضانات (فيديو)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إنه تم تشكيل لجان طوارئ تعمل على مدار الساعة لإغاثة المنكوبين شرق البلاد، مشيرًا إلى وحدة القوى السياسية في ليبيا لتجاوز الأزمة.

وأوضح في مؤتمر صحفي من داخل مقر الأمم المتحدة، الخميس، أن حكومة الوحدة الوطنية تنسق الجهود وتقدم الدعم لكل الأجهزة العاملة على الأرض شرق ليبيا.

وبيّن أن القوى السياسية في ليبيا متحدة من أجل تجاوز الأزمة وإغاثة المنكوبين، مشيرًا إلى وجود لجان فنية تتابع أوضاع السدود لتفادي حدوث مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

ورحّب المسؤول الليبي بكل دعم، “فأعداد الوفيات والمفقودين كبيرة للغاية وتبعات الأزمة ستستمر لفترة من الزمن”، مشددًا على أن الدعم الأممي والدولي مهم للغاية من أجل خروج بلادنا من أزمتها الراهنة.

وأوضح السني أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد دعمه الكامل لليبيا في مواجهة تداعيات كارثة الإعصار، وطالب بتزويد بلاده بالمعدات الخاصة لانتشال جثث الضحايا خوفًا من تفشي الأوبئة.

وأكد المندوب الليبي الحصول على وعود أممية لدعم بلاده بلجان فنية متخصصة لمعالجة تداعيات الإعصار، مشيرًا إلى وجود مدن أخرى إلى جانب درنة تضررت بشدة جراء الفيضانات في مقدمتها البيضاء وسوسة.

وتسارعت الجهود الدولية لمساعدة ليبيا، الخميس، بعدما أودت فيضانات عارمة بحياة أكثر من 5300 شخص على الأقل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما أرجعت الأمم المتحدة حجم الحصيلة إلى الحرب والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأدّى التدفّق الهائل للمياه الناجمة عن العاصفة إلى انفجار سدّين في وقت متأخر الأحد ليصبح مشهدًا مروعًا، إذ جرفت المياه أبنية بأكملها وأعدادًا غير محددة من السكان إلى البحر المتوسط.

وتصطف حاليًا مئات أكياس الجثث في شوارع درنة الموحلة بانتظار الدفن، فيما يبحث السكان الذين ما زالوا في حالة صدمة عن أحبائهم المفقودين في الأبنية المدمّرة بينما تزيل جرّافات الركام وأكوام الرمل من الشوارع.