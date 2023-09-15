سبق واعترض أوزيل على منح كليجدار أوغلو 39 مقعدًا لأحزاب أخرى في إطار تحالف الطاولة السداسية

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن ترشحه لمنصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، منافسًا لرئيس الحزب الحالي كمال كليجدار أوغلو في المؤتمر العام للحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أوزيل، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الجمعة، إن إعلانه يأتي كممثل عن الذين يؤمنون بتغيير حزب الشعب الجمهوري من الأتاتوركيين، مضيفًا إن إدارة حزب الشعب الجمهوري لم تقبل الهزيمة التي لحقت بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو/أيار الماضي.

واعترض أوزيل على منح كليجدار أوغلو ‏39 مقعدًا لأحزاب أخرى في إطار تحالف الطاولة السداسية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde Kurultay Süreci İle İlgili Basın Toplantısı Düzenliyor – CANLI https://t.co/H4YX1c8A1c — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 15, 2023

وأكد أوزيل أن ترشحه ليس للحصول على السلطة داخل الحزب، ولكن “من أجل جلب حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة”.

من جانبه رحب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول والقيادي بالحزب بترشح أوزغور، وقال في تغريدة “أتمنى النجاح لأوزغور أوزيل ورفاقه الذين انطلقوا من أجل تغيير تركيا، فإذا تغير حزب الشعب الجمهوري ستتغير تركيا”.

وتتصاعد المطالب داخل حزب الشعب الجمهوري، بتغيير رئيس الحزب بعد خسارته أمام الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله كليجدار أوغلو بالرفض التام، مشددًا على تمسّكه برئاسة الحزب، معزيًا الخسارة إلى أسباب أخرى.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أحد المشاركين في اجتماع قيادات حزب الشعب الجمهوري المسرب عبر الإنترنت، بمشاركة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام اوغلو وعدد من قيادات الحزب، والذي وُصف -التسريب- بأنه ترتيب للإطاحة برئيس الحزب الحالي كمال كليجدار أوغلو.

الاجتماع المسرب الذي ضم قيادات بارزة في الحزب، ناقش تغييرات أجرتها قيادة الحزب في التشكيلات الحزبية بالولايات التركية، وموازين القوى الناجمة عن تلك التغييرات.

ويستعد حزب الشعب الجمهوري لعقد المؤتمر العام الاعتيادي للحزب وانتخاب رئيس له، في نوفمبر المقبل.