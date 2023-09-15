خلال يومين فقط.. وصول 7 آلاف مهاجر إلى جزيرة إيطالية والسلطات تعلن حالة الطوارئ

عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تدفقوا خلال 48 ساعة، يفوق عدد السكان الأصليين لجزيرة لامبيدوزا

شهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين حيث وصل 7 آلاف مهاجر غير نظامي خلال اليومين الماضيين، مما دفع عمدة المدينة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحذير من أن الجزيرة أصبحت مكتظة.

ونقلت وكالات محلية عن السلطات الإيطالية أن هذه الأخيرة أعلنت حالة الطوارئ، بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر، وهو ما يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة.

كما تناقلت الوكالات الأوضاع الأمنية المتوترة بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين الأمر الذي تسبب في تدافع واشتباكات مع قوات الأمن.

قمة جبل الجليد

وتعد جزيرة لامبيدوزا التي يقل عدد سكانها عن 7 آلاف نسمة، منذ مدة طويلة أول ميناء توقف للأشخاص العابرين من شمال إفريقيا، وكانت نقطة اشتعال في أزمة الهجرة في أوروبا.

وكانت إيطاليا قد قالت على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “تدفقات الهجرة الكثيفة والمستمرة نحو جزيرة لامبيدوزا في الأيام الأخيرة ليس سوى قمة جبل الجليد”.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء، فإن الوضع قد “يتفاقم” في الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية.

من جهته أكد النائب السابق بالبرلمان التونسي، والناشط السياسي مجدي الكرباعي، على صفحته في “فيسبوك” أن “عدد المهاجرين حتى منتصف نهار أمس الخميس، الذين دخلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ظرف 48 ساعة بلغ 7 آلاف حسب تواصله مع منظمات على عين المكان، وكلهم قادمون من تونس وفق تأكيده.

وتعيش تونس على وقع موجة هجرة قياسية هذا العام، وكوارث متكررة تتعلق بغرق قوارب تحاول الإبحار نحو السواحل الإيطالية.

كما أنها احتلت مكان ليبيا، فصارت نقطة الانطلاق الرئيسة في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 123860 مهاجرًا وصلوا إلى سواحلها منذ بداية العام، ويبلغ الرقم تقريبًا ضعف الرقم المسجل في المدة نفسها من 2022.

فيما توفي أكثر من ألفي شخص في المدة نفسها أثناء العبور من شمال إفريقيا نحو إيطاليا ومالطا، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.