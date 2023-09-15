غزة.. داعية يكتب منشورا عبر “فيسبوك” احتفاء بابنه وبعد ساعات يأتيه نبأ استشهاده (فيديو)

كان الزرد قد كتب منشورًا وصف فيه ابنه براء بـ “العريس” وتحدث عن دخوله الجامعة ومراحل حياته المقبلة بالزواج

روى الداعية الفلسطيني وائل الزرد بثبات ورباطة جأش تفاصيل المنشور الذي دوّنه عن ابنه براء عبر حسابه على “فيسبوك” قبل ساعات من استشهاده عند السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وكان الزرد قد كتب منشورًا على “فيسبوك” وصف فيه ابنه براء بـ”العريس”، وتحدث عن دخوله الجامعة ومراحل حياته المقبلة بالزواج، إلا أنه وبعد نحو 10 ساعات أتاه خبر استشهاده خلال تظاهرة عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وبشأن المنشور، قال الزرد في كلمة خلال تشييع جثمان نجله “براء لن يكون الأول ولن يكون الأخير، وقد أعددنا له قدرًا كما نظن، ثانوية عامة ثم الكلية الجامعية، ثم زواج وأولاد هكذا كنا نعد له القدر، ولكن كان قدر الله أحلى وأعظم وأجمل”.

وأضاف “نحن راضون بما رضي الله لنا وبما قدر الله لبراء، لن نسخط ولن نُسمع الله في عليائه ما يغضبه علينا، ولن نقول إلا ما يرضي ربنا، وعلى المحتلين أن يعلموا جيدًا أن شعب فلسطين وشعب غزة، شعب أبيّ عزيز لا يقبل الظلم ولا يستجيب للضيم”.

الحمد لله…

استشهد ولدي #البراء

لا نقول الا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون… pic.twitter.com/p3JbEmYsNi — Dr.WaelAlzard د. وائل الزرد أبو حسام (@Abuhossam1972) September 13, 2023

وتابع الزرد في حديثه بثبات خلال إلقاء نظرة الوداع على نجله “نحن شعب إذا ضربنا على صوتنا وإذا قُتلنا دبت فينا الحياة من جديد، وسنبقى سائرون في طريق ذات الشوكة حتى يكرمنا الله بتحرير كامل تراب فلسطين”.

وأظهرت مقاطع “فيديو” الداعية الفلسطيني وهو يحمل جثمان نجله في جنازة التشييع التي انطلقت ظهر أمس الخميس، إلى جانب جنازات تشييع 4 شهداء قضوا جميعهم إثر انفجار وقع عند السياج الفاصل لمخيم ملكة شرق حي الشجاعية شرق غزة.

تشييع جثامين 5 فلسطينيين

وأمس الخميس، شيّع المئات من المواطنين جثامين 5 فلسطينيين استشهدوا، خلال مسيرة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إثر انفجار عرضي قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين الخمسة، في المساجد القريبة من أماكن سكنهم شرقي مدينة غزة ووسط القطاع، قبل مواراتهم الثرى في المقابر.

وعمّت حالة من الحزن أوساط المشيعين، فيما رثى أهالي الضحايا وشخصيات دينية وفصائلية، الفلسطينيين الخمسة، وذلك بكلمات تأبينية ألقوها قبل صلاة الجنازة.





وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “زفّت الحركة إلى الشعب الفلسطيني، شهداء غزة الذين ارتقوا، الأربعاء، خلال تظاهرة قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، نصرةً لأسرانا في سجون الاحتلال”.

وذكرت حركة حماس في بيان النعي، أن الشهداء هم (الشهيد محمد عمر قدوم، والشهيد براء وائل الزرد، والشهيد عبد الناصر رامي نوفل، والشهيد علي جمعة عياد، والشهيد رائد رمضان).

تجدر الإشارة إلى وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن استشهاد 5 فلسطينيين في انفجار وقع شرق مدينة غزة، حيث قالت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية بغزة في بيان، إن الانفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

5 شهداء على الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة خلال مسيرات قرب السياج الفاصل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PscUvdB33j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات الفلسطينيين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة حيث تم رصد عدة حوادث منها إلقاء قنابل يدوية”.

وأضاف أنه تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.