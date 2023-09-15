“فلتذهب المعونة إلى الجحيم”.. مصطفى بكري ينتقد اعتزام أمريكا حجب مساعدات عن مصر (فيديو)

أثارت تصريحات سيناتور في الكونغرس الأمريكي حول حجب جزء من مساعدات عسكرية لمصر بسبب اعتقالات سياسية، غضب بعض الإعلاميين والنخبة المقربة من السلطة في القاهرة.

ومن أبرز المعارضين لهذا التصريح، النائب البرلماني مصطفى بكري، إذ كتب منشورًا على حسابه في تويتر ينتقد فيه التصريحات، متهمًا أمريكا بـ”البلطجة”.

وقال بكري “طبعًا هذه أكذوبة نعرف أهدافها، ومنها موقف مصر الرافض للتبعية”، موضحًا أن “مصر أفرجت عن المئات رغم وجود أحكام نهائية على بعضهم”، وتساءل مستنكرًا “ثم من الذي منح أمريكا توكيلًا لتبني هذا الأمر؟ هذا قرار مصري صرف”.

وتابع “لكن العيب في هذه الأصوات القميئة من أصحاب الأجندات في مصر الذين يعملون بالتعليمات، إذا كانت واشنطن تسعى إلى ابتزازنا وفرض الإملاءات علينا فلتذهب المعونة إلى الجحيم، كرامتنا فوق كل اعتبار، هذه محاولة دنيئة هدفها ممارسة الضغط على السيسي قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليعلم الأمريكان أن المصريين قبلوا التحدي”.

مصادر أمريكيه تصرح أن واشنطن قررت حجب ٨٥ مليون دولار من المعونه العسكريه المقدمه إلي مصر كمقدمه لرفع المبلغ المخصوم إلي ٢٣٥ مليون دولار بسبب ماتسميه واشنطن من عدم وفاء مصر بالإفراج عن المسجونين السياسيين . طبعا هذه أكذوبه نعرف أهدافها ومنها موقف مصر الرافض للتبعيه . مصر أفرجت عن… — مصطفى بكري (@BakryMP) September 14, 2023

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى.

وقال مصدران آخران مطلعان لـ”رويترز” إنه تم بالفعل حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر قريبًا.

منشور البكري حول الواقعة لقي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، وتباينت الآراء، بين مؤيدين ومعارضين وساخرين من “تحدي” بكري.

اعتبر الناشط محمد طايع أن منشور بكري مليء بالتناقضات، وكتب “وبعدين أيه أفرجت عن المئات رغم وجود أحكام، وبعدين مين منح أمريكا توكيل، وبعدين أصحاب أجندات، وبعدين فلتذهب المعونة إلى الجحيم، إنتو بتركبوا الكلام ده على بعضه إزاي؟”.

مصطفى يا مصطفى

وبعدين ايه افرجت عن المئات رغم وجود أحكام وبعدين مين منح امريكا توكيل وبعدين اصحاب اجندات وبعدين فلتذهب المعونة إلى الجحيم، إنتوا بتركبوا الكلام ده على بعضه إزاي 🥴🥴

وبعدين هو خروج المئات ده كان علشان المعونة مثلا😂 — Mohamed Tayea (@mtaiea87) September 15, 2023

وعلق المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي على المنشور قائلا “علينا إدراك أن لدينا أزمة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وأن إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات دون أن تكون واقعًا يشعر به الجميع يجعلنا دوما عرضة لتلك الضغوط وذلك الابتزاز”.

بكل اسف سيظل ملف حقوق الانسان في مصر ورقة يتم استخدمها للضغط علي النظام

وعلينا ادراك ان لدينا ازمة حقيقية في ملف حقوق الانسان وان اطلاق الاستراتيجيات والمبادرات دون ان تكون واقعا يشعر به الجميع يجعلنا دوما عرضه لتلك الضغوط وذلك الابتزاز — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) September 14, 2023

وسخر آخرون من المنشور، وكتب أحدهم “يعني شحات وبتتأمر؟”، كما سخر آخر من نهاية منشور بكري وكتب “أنا لم أقبل تحدي أحد”.

انا مقبلتش تحدي حد 🤗 — محمد خطاب (@shsifm) September 14, 2023

وعلق علاء غاضبًا “طبعًا قبلنا التحدي، خلينا نزود المساجين السياسيين 10 أو 20 مليون زيادة عشان نبقى غيظنا أمريكا أكثر”، وعلى الجانب المقابل، أيد بعض المدونين منشور بكري.