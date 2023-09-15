تضاربت أعداد ضحايا فيضانات ليبيا وفيما أعلنت جهات أن عدد الضحايا 5300 شخص أعلنت أخرى أكثر من 10 آلاف ضحية

أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي الدكتور أسامة علي، أسباب تضارب أعداد ضحايا العاصفة “دانيال” التي ضربت شرق ليبيا بداية الأسبوع.

وقال علي خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن أول هذه الأسباب هو اتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة المنكوبة، التي تصل إلى قرابة 10 كيلومترات مربعة، لافتًا إلى أنه بجانب جهود رجال الإنقاذ، قام الأهالي بجهود ذاتية مع بداية الأزمة، وهو ما يرى أنه صعّب حصر الضحايا.

وأضاف أنه كان من المفترض أن تكون هنالك غرفة مركزية لحصر الضحايا، فضلًا عن لجنة لحصر الضحايا في المستشفيات المركزية، قائلًا “يبدو أن لجنة الأزمة في شرق البلاد لم تنتبه لهذه النقطة أو تجاهلتها”، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تحديث دوري لعدد الضحايا حتى لا يحدث لغط في العدد المعلن.

واستنكر أسامة تضارب الأرقام من الجهات الليبية المختلفة، وقال “ما هو مسجل رسميًّا حتى الآن هو 5300 قتيل، وما يتحدث عنه الهلال الأحمر الليبي يفوق 10 آلاف قتيل، بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة أسامة حمّاد ما فاق 6 آلاف قتيل”.

وتابع “نحن كجهة إسعاف لم نقم بالحصر حتى الآن، وننتظر أن يتم الحصر من طرفهم لكي لا يحدث أي تضارب في الأرقام المُصرح بها رسميًّا من جانب أي جهة ليبية تابعة للدولة”.

وضربت العاصفة “دانيال” والفيضانات القوية مدنًا ومناطق في شرق ليبيا والجبل الأخضر، الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل وفقدان آلاف الأشخاص وتدمير عدد كبير من المساكن والمباني، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.