قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إنها تلقّت أنباء موثوقة تفيد بوجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في مدينة الجنينة

نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم، أن تكون للدعم السريع علاقة بالمقابر الجماعية غرب دارفور، قائلا إنها “تُهم تلفق لهم دون أدلة بهدف شيطنة القوات وتوريطها”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إنها تلقّت أنباء موثوقة تفيد بوجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في مدينة الجنينة ومحيطها في أقصى غرب البلاد.

وحمّلت البعثة المسؤولية في ذلك لهجمات قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) ومليشيات عربية، على مدنيين معظمهم من قبيلة المساليت، قائلة إنها تعمل على توثيق الانتهاكات التي تُشكل جرائم حرب.

وقال مستشار قائد الدعم السريع لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن أحداث غرب دارفور بين مكونات أهلية جرت منذ فترة بدأت منذ الثمانينيات وتتجدد بين الحين والآخر.

“انحياز أممي”

واتهم إبراهيم “استخبارات الجيش بدعم قبيلة المساليت بالسلاح والدبابات التي هجمت بها على القبائل العربية”، مشددا على أن الدعم السريع لم يتدخل في هذه الحرب، بل كان يدافع عن موقعه في حربه مع الجيش السوداني.

وأفاد المتحدث للمسائية بأن الدعم السريع قدم أدلة عن ذلك للجهات الأممية، معتبرا أن تجاهلها والعمل بأدلة الجيش السوداني “انحياز واضح من وزارة الخزانة الأمريكية التي اتهمت قيادات الدعم السريع بارتكاب الجرائم دون توجيه التهم للجيش”.

ووجهت كل من بعثة الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومنظمتي هيومن رايتس ووتش وأمنستي التهم للدعم السريع بالمسؤولية عن المقابر الجماعية.

وفي بداية سبتمبر/أيلول، فرضت واشنطن عقوباتٍ على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم دقلو بسبب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

وقال مستشار قائد الدعم السريع للمسائية، إن واشنطن لم تحدد التهم التي وقعت بسببها العقوبات في أنها انتهاكات حدثت في غرب دارفور، موضحا أن عبد الرحيم دقلو ليست له أي علاقة بالمنطقة.

"دعوني أكون واضحا، لصالح التاريخ، أنه بغض النظر عمن أطلق الطلقة الأولى، فمن الواضح أن كلا الجانبين كانا يمهدان الطريق للحرب. لقد اختار الطرفان المتحاربان تسوية صراعهما من خلال القتال، ومن واجبهما تجاه الشعب السوداني أن يضعا حدا له". -الممثل الخاص، فولكر بيرتس. https://t.co/RphzSXFfwy — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) September 13, 2023

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، استقالته من منصبه، قائلًا إنه اتضح أنه لا يستطيع القيام بعمله بشكل فعال دون الوصول إلى الدولة التي تعصف بها الأزمة.

مسؤولية مشتركة

وقدّم بيرتيس، أول أمس الأربعاء، تقريرًا عن النزاع الذي اندلع بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، محمّلًا الطرفين مسؤولية استمراره.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل نحو 7500 شخص على الأقل، واضطر نحو 5 ملايين شخص على ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو السفر للدول المجاورة.