مسعف ليبي ينهار على الهواء أثناء حديثه عن ضحايا درنة وفتاة توثّق لحظات رعب مع بدء الفيضان (فيديو)

قال المذيع “هل فعلًا العدد وصل إلى 10 آلاف؟”، ليرد المسعف باكيًا “بل أكثر”

انهار مسعف ليبي ودخل في نوبة بكاء خلال حديثه عن ما شاهده أثناء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد جراء العاصفة “دانيال”، وأسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين.

وبدأ المسعف مقابلة مع قناة (المسار) المحلية بالترحّم على أرواح الضحايا، وسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء، وأكمل “نسأل الله أن يتقبلهم. هذه فاجعة من ربي -سبحانه وتعالى- لا اعتراض على حكمه. أهلنا وإخوتنا. أعداد وأرقام هائلة”.

ولم تمض ثوان حتى غلبته دموعه ولم يستطع استكمال الحديث، وبدأ يجهش بالبكاء وردد “إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله”، ليحتضنه أحد الواقفين بجواره ويربت على كتفه قائلًا له “شد حيلك”.

واستمر المسعف في نوبة البكاء، رغم محاولة المذيع التواصل معه والسؤال عن أعداد الضحايا، وقال المذيع “هل فعلًا العدد وصل إلى 10 آلاف؟”، ليرد المسعف “بل أكثر”.

ليبية توثق بهاتفها لحظات رعب





وفي مشهد آخر، وثّقت فتاة ليبية ما عاشته وأسرتها لحظة هروبهم للطابق السابع في الساعة الثالثة فجرًا، خلال الساعات الأولى للعاصفة “دانيال” في درنة.

وغمرت المياه منزل أسرة الفتاة في الطابق الخامس، وفقًا للفيديو المنتشر، وقالت الفتاة إنها نجت وعائلتها من الموت بأعجوبة، بينما جرفت المياه العديد من أصدقائها وجيرانها.

والأحد، اجتاحت العاصفة “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلّفة أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.