منظمات إغاثية تدعو ليبيا للتوقف عن دفن الجثث بمقابر جماعية

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة اليوم الجمعة، السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، مرجعًة ذلك لعدة أسباب.

وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة بشرق ليبيا مساء الأحد الماضي، خاصة بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.

وقال كازونوبو كوجيما المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي”.

ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد قائلًا “إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية”.

Amid devastating loss of life due to disasters and conflict, there is often unfounded fear and misunderstanding concerning the dead. Jointly with @ifrc and @WHO, here's what we wish to remind authorities and communities:https://t.co/mLGSXLmhEq — ICRC (@ICRC) September 15, 2023

وأضاف البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل “على الإطلاق تقريبًا” أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب الفضلات منها.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الخميس أن أكثر من ألف جثة في درنة وما يزيد عن 100 جثة في البيضاء دفنت في مقابر جماعية بعد الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.

كما قال بلال سبلوح مدير الطب الشرعي لمنطقة إفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر في مؤتمر صحفي في جنيف “الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض، في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة”.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت شحنة جوية إلى بنغازي اليوم الجمعة تضم 5 آلاف كيس للجثث، وحذر من أن الذخائر غير المنفجرة، المنتشرة في بعض أنحاء ليبيا، تشكل خطرًا على المشاركين في انتشال جثث الضحايا.