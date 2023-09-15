40 ألف مصلٍ في الأقصى يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا (فيديو)

أدت مساجد فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، وأودت بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

ودعا خطباء المساجد، الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتقدموا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، داعين العالم إلى إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

الأقصى

وفي المسجد الأقصى، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.

وأديت صلاة الغائب على أرواح الضحايا في ليبيا والمغرب، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال حيث انتشرت قواته في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

جانب من صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا المغرب وليبيا pic.twitter.com/XxpHxymXfP — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 15, 2023

إغلاق حاجز قلنديا

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين، وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت كيلومترات عدة.

وأشارت الوكالة إلى أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر الجمعة، بذريعة الأعياد اليهودية.