البرهان يلتقي رئيس أوغندا مع تجدد المعارك في وسط الخرطوم

هذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان خارج السودان منذ أواخر أغسطس/آب الماضي

التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال زيارة رسمية أجراها لأوغندا، في أحدث محطة له ضمن سلسلة جولات خارجية خلال الأسابيع الماضية.

وبحث موسيفيني والبرهان خلال لقاء بينهما في مدينة عنتيبي “القضايا الثنائية والإقليمية”، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية.

وهذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان خارج السودان منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، أعقبتها زيارات لجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرقي البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.

تجدد الاقتتال

ميدانيًّا، تتواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، واستؤنفت في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين، حسب ما أفاد عدد من سكان العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شهود عيان إن “قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة”. كما أكد سكان أنهم شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة تقصف مدينة أم درمان شمالي العاصمة السودانية.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش والدعم السريع في 15 إبريل/نيسان، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجَّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور الى دول الجوار خصوصًا مصر وتشاد.

ومع استمرار الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدمًا ميدانيًّا مهمًّا على حساب الآخر.

وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، بينما يلجأ الجيش في مواجهتها الى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.