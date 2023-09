المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: كل ساعة تمر في ليبيا دون تقديم المساعدات سنفقد الكثير من الأرواح (فيديو)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إن الأوضاع في ليبيا كارثية، وإن كل ساعة تمر دون تقديم المساعدات الكافية تسهم انتشار الأوبئة والأمراض بين أهالي المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأضاف المنظري للجزيرة مباشر أن كل ساعة تمضي تواجه ليبيا خطرا حقيقيا من انتشار الأوبئة والأمراض، سواء تلك التي تنتقل عبر النواقل مثل البعوض، أو التي تنتقل عبر مياه الشرب الملوثة، بالإضافة إلى أمراض أخرى مرتبطة بضعف النظام الصحي نظرًا لهدم نحو 50% من المستشفيات في المناطق المتضررة.

وعن المدة الزمنية التي تحتاجها الجثث حتى تكون مهيئة لنقل الأوبئة، قال المنظري إن “الجثث التي تكون في أماكن سليمة قد تستمر إلى أيام وأسابيع دون أن تتعرض للتلف، أما الجثث الموجودة على الأرض أو تحت الطمي والأنقاض أو في البحر فهي عرضة للتحلل في ساعات”.

— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) September 15, 2023

وأضاف مستدركًا لذلك “هناك عرضة لمخاطر صحية كبيرة، وبالتالي يُفضل دائمًا التخلص من الجثامين خلال 24 ساعة من وقوع الكارثة، وكلما تمر ساعة واحدة تزداد مخاطر نقل الأوبئة”.

وأكد المنظري أن الأولية حاليًا تتمثل في التخلص من جثامين المتوفين بالطريقة الآمنة، وأيضًا إيجاد مياه نظيفة ونقلها للمناطق المتأثرة بالفيضانات، مؤكدًا أنها أوليّات تحول دون تعريض حياة أهالي هذه المناطق للخطر.

وصول إمدادات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى #ليبيا كجزء من الإستجابة المكثفة للفيضانات الكارثية. وتغطي هذه الإمدادات الاحتياجات الصحية لقرابة 250,000 شخص.https://t.co/aP8E49ZjSN@WHOLIBYA @DrAhmedZouiten pic.twitter.com/filHNCJDMT

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) September 16, 2023