بعد وصول 7 آلاف مهاجر.. مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين يشهد صدامات مع الشرطة الإيطالية (فيديو)

وضعت الشرطة الإيطالية نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي في مراكز إيواء لا تستوعب هذه الأعداد ما صعّب الأوضاع وحاول بعضهم الهرب

تشهد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حالة طوارئ بعد وصول نحو 7 آلاف مهاجر إفريقي خلال 24 ساعة فقط، ما أدى إلى اكتظاظ مراكز الإيواء ومحاولات للهروب.

ووثقت مقاطع فيديو صدامات بين مهاجرين أفارقة غير نظاميين وعدد من رجال الشرطة والصليب الأحمر، بعدما حاول المهاجرون الهرب من مراكز الإيواء يوم الأربعاء الماضي.

واكتظ مركز إيواء المهاجرين بالجزيرة، والذي كان من المخطط أن يستقبل أقل من 400 شخص، بينما وفد على المركز ذاته الآلاف، وأصبح العديد منهم يبيتون في العراء.

هذه الظروف الصعبة دفعت المهاجرين لمحاولة الهروب عبر تسلق السياج المحيط بمركز الإيواء للبحث عن مكان أفضل للمبيت، وهو ما قوبل باشتباكات مع رجال الأمن.

صدامات ومحاولات هروب.. مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين يشهد اضطرابات مع الشرطة الإيطالية#إيطاليا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bkfg8GgzK5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2023

ووصل يوميْ الثلاثاء والأربعاء الماضيين 7 آلاف مهاجر غير نظامي لجزيرة لامبيدوزا أقصى جنوب إيطاليا، مما دفع عمدة المدينة والمفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحذير من أن الجزيرة أصبحت مكتظة.

وتعد جزيرة لامبيدوزا التي يقل عدد سكانها عن 7 آلاف نسمة، منذ مدة طويلة أول ميناء توقف للأشخاص العابرين من شمال إفريقيا، خاصة مع قربها للسواحل التونسية بمسافة أقل من 150 كيلومترا، وكانت نقطة اشتعال في أزمة الهجرة في أوروبا.

وكانت إيطاليا قالت على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني إن “تدفقات الهجرة الكثيفة والمستمرة نحو جزيرة لامبيدوزا في الأيام الأخيرة ليس سوى قمة جبل الجليد”.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء، فإن الوضع قد “يتفاقم” في الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية.

من جهته أكد النائب السابق بالبرلمان التونسي، والناشط السياسي مجدي الكرباعي، على صفحته في فيسبوك أن “عدد المهاجرين حتى منتصف نهار أمس الخميس، الذين دخلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ظرف 48 ساعة بلغ 7 آلاف حسب تواصله مع منظمات على عين المكان، وكلهم قادمون من تونس” وفق تأكيده.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 123860 مهاجرًا وصلوا إلى سواحلها منذ بداية العام الجاري، ويبلغ الرقم تقريبًا ضعف الرقم المسجل في المدة نفسها من 2022.