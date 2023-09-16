تركيا.. تدمير 9 مبانٍ في ملاطيا بالمتفجرات لتضررها من زلزال كهرمان مرعش (فيديو)

ضمن جهود الدولة التركية لإزالة المباني المتضررة من زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب 11 ولاية تركية جنوب تركيا في فبراير/شباط الماضي، دمرت السلطات التركية 9 مبانٍ مكونة من 15 طابقًا في وقت واحد في ولاية ملاطيا، لتضررها خلال الزلزال.

وبحسب وسائل إعلام تركية تم استخدام طن و660 كيلوغرامًا من المتفجرات لهدم المباني التسعة.

مشاهد لتدمير 9 مباني ضخمه بالديناميت

نتيجه تضررها من الزلازل في ملاطية" pic.twitter.com/MdH8QVFvkv — ترانسبورتر | اخبار الحرب‏🚨 (@H20J40) September 15, 2023

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المباني التسعة في ثوانٍ معدودة بعد التفجير.

وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير الماضي، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلًا عن دمار مادي هائل.