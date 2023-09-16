تركيا.. تدمير 9 مبانٍ في ملاطية بالمتفجرات لتضررها من زلزال كهرمان مرعش (فيديو)

ضمن جهود الدولة التركية لإزالة المباني المتضررة من زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب 11 ولاية تركية جنوب تركيا في فبراير/شباط الماضي، دمرت السلطات التركية 9 مبانٍ مكونة من 15 طابقًا في وقت واحد في ولاية ملاطية، لتضررها خلال الزلزال.

وبحسب وسائل إعلام تركية تم استخدام طن و660 كيلو غرامًا من المتفجرات لهدم المباني التسعة.

مشاهد لتدمير 9 مباني ضخمه بالديناميت

نتيجه تضررها من الزلازل في ملاطية" pic.twitter.com/MdH8QVFvkv — ترانسبورتر | اخبار الحرب‏🚨 (@H20J40) September 15, 2023

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المباني التسعة في ثوانٍ معدودة بعد التفجير.

وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير/شباط الجاري، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلًا عن دمار مادي هائل.