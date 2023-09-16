تركيا.. مشادات خلال وقفة مناهضة للعنصرية ضد اللاجئين بين مؤيدين ورافضين لوجودهم (فيديو)

دعت جمعية (أوزغور در) إلى تنظيم الوقفة تحت شعار “أنا إنسان” للتضامن مع الأجانب واللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في بلادهم

شهدت وقفة لمناهضين للعنصرية التي تمارَس ضد الأجانب في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، مشادات مع رافضين لوجودهم في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر عمر دياب، إن المئات من الرافضين للعنصرية تجاه الأجانب كانوا يشاركون في الوقفة بمنطقة الفاتح، عندما قام عدد من الأشخاص بإلقاء زجاجات المياه على المشاركين، وهم يرددون عبارات معادية للأجانب.

وأضاف أنه تلا ذلك حدوث اشتباكات بالأيدي بين المشاركين في الوقفة ومَن هاجموهم، قبل أن تفصل الشرطة بين الجانبين.

ورفع المشاركون في الوقفة شعار “دعونا نرفع مستوى الأخوة ضد العنصرية”، وكذلك لافتات تندد بالممارسات العنصرية ضد الأجانب.

ودعت جمعية (أوزغور در) إلى تنظيم الوقفة تحت شعار “أنا إنسان”، للتضامن مع الأجانب واللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في بلادهم.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب، وستُفشل محاولات “حفنة من الدجالين” في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض أفراد الشعب ضد بعضهم وإشعال الفوضى في البلاد.

وأضاف الرئيس التركي أن الحكومة ستتخذ، في الوقت ذاته، الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المتعلقة بالهجرة غير النظامية من خلال تفعيل أمن الحدود وعمليات الرقابة داخل البلاد.

وشهدت تركيا خلال الفترة الأخيرة حوادث عدة للتعدي على أجانب.