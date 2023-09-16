فيضانات ليبيا.. تركيا تعلن وصول سفينتين مساعدات إلى طبرق (فيديو)

على متنهما 360 فردًا من كوادر إدارة الكوارث و122 سيارة إسعاف و3 مستشفيات ميدانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول سفينتين أرسلتهما إلى ليبيا لمساعدة ضحايا المناطق المنكوبة جراء الفيضانات، تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية.

وبثت وزارة الدفاع عبر حسابها على موقع إكس، اليوم السبت، لقطات من وصول السفينتين سنجقدار وبيرقدار اللتين انطلقا من إزمير غربي تركيا، لتصلا ميناء طبرق البحري شمال شرقي ليبيا.

وأوضحت أن السفينتين على متنهما 360 فردًا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وجمعية أكوت للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة التركية، وخفر السواحل وعمال الإطفاء.

Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı. Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli… pic.twitter.com/yEFNd7ehyy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023

وذكرت أنه بجانب الطواقم المذكورة، تم إيصال 122 مركبة بينها سيارات إسعاف ومركبات انقاذ وتدخل إلى ليبيا، فضلا عن 3 مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.

ولفتت الوزارة إلى أن سفينة عثمان غازي ستنطلق، اليوم، من إزمير لإيصال مساعدات إلى ليبيا.

Sel felaketi için Libya’ya giden TCG SANCAKTAR ve BAYRAKTAR gemilerimiz limana yanaştı. Gemilerimiz limanda bulunan diğer gemiler tarafından selamlanarak karşılandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ytuJFKqn4x — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الليبي الصديق والشقيق وترحمت على الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الكارثة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء الماضي.