سياسة|ليبيا

فيضانات ليبيا.. تركيا تعلن وصول سفينتين مساعدات إلى طبرق (فيديو)

على متنهما 360 فردًا من كوادر إدارة الكوارث و122 سيارة إسعاف و3 مستشفيات ميدانية

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16/9/2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول سفينتين أرسلتهما إلى ليبيا لمساعدة ضحايا المناطق المنكوبة جراء الفيضانات، تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية.

وبثت وزارة الدفاع عبر حسابها على موقع إكس، اليوم السبت، لقطات من وصول السفينتين سنجقدار وبيرقدار اللتين انطلقا من إزمير غربي تركيا، لتصلا ميناء طبرق البحري شمال شرقي ليبيا.

وأوضحت أن السفينتين على متنهما 360 فردًا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وجمعية أكوت للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة التركية، وخفر السواحل وعمال الإطفاء.

وذكرت أنه بجانب الطواقم المذكورة، تم إيصال 122 مركبة بينها سيارات إسعاف ومركبات انقاذ وتدخل إلى ليبيا، فضلا عن 3 مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.

ولفتت الوزارة إلى أن سفينة عثمان غازي ستنطلق، اليوم، من إزمير لإيصال مساعدات إلى ليبيا.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الليبي الصديق والشقيق وترحمت على الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الكارثة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء الماضي.

المصدر : الأناضول