مدرسة ميدانية في إقليم الحوز للأطفال المتضررة مدارسهم من زلزال المغرب (فيديو)

أنشأ أفراد من الجيش المغربي مدرسة ميدانية بإقليم الحوز لاستيعاب طلاب تضررت مدارسهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

ودمر الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر مدنًا مغربية عدة، إذ انهار عدد كبير من المساكن والمباني المختلفة، بينها العديد من المدارس، خاصة في الحوز مركز الزلزال.

وكانت وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي قررت، الاثنين الماضي، تعليق الدراسة في المناطق الأكثر تضررًا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

وتحولت مجموعة من المدارس نتيجة الزلزال الذي دمر أجزاء منها، إلى مخازن لجمع المساعدات الموجهة للمناطق المنكوبة.

وعممت الوزارة قرارًا على جميع المدارس في أنحاء المملكة، بقراءة سورة الفاتحة بعد تحية العلم، الاثنين الماضي مع بداية اليوم الدراسي، ترحمًا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر.

▪️ تم صباح اليوم الإثنين 11 شتنبر 2023 تلاوة سورة الفاتحة، مباشرة بعد تحية العلم بالنشيد الوطني من طرف التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية، بكل ربوع المملكة، ترحما على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي أصابت عددا من الأقاليم ببلادنا. pic.twitter.com/TsrWXJOGcr — وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (@MarocEducation) September 12, 2023

ومنذ أعلنت القوات المسلحة الملكية تدخلها لتقديم الدعم لمتضرري الزلزال، أقامت العديد من المستشفيات الميدانية لخدمة الضحايا وتقديم العلاج للجرحى، كما أقامت مخيما عسكريا في أمزميز متكامل التجهيزات يستوعب نحو 2500 شخص متضرر من الزلزال.

امزميز-مخيم عسكري متكامل التجهيزات أقامته القوات المسلحة الملكية لايواء المتضررين من الزلزال. pic.twitter.com/Pa12IsJ279 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) September 15, 2023

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدنًا مغربية عدة، مما أسفر عن مقتل 2946 شخصا وإصابة 6125 آخرين بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.