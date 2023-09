إيطاليا.. فون دير لاين وميلوني تدعوان من لامبيدوزا إلى تضامن أوروبي بشأن الهجرة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوزا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

وزارت المسؤولتان الجزيرة المتوسطية على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين “المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك هنا، لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى”.

وتنتقد ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع إيطاليا التي تُعَد أبرز نقطة وصول في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط، واستقبلت هذا العام نحو 130 ألفًا منهم.

وحثت فون دير لاين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال، وقالت إن “الهجرة غير النظامية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى رد أوروبي”، داعية “الدول الأعضاء الى استضافة” قسم من المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا.

كما عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية خطة طارئة لمساعدة إيطاليا، وطرحت خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم خصوصًا على تقوية نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهرّبين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، وتعزيز “المسارات القانونية” للهجرة نحو القارة.

I came here to say to all of you:

Migration is a European challenge

that requires a European solution.

It is concrete actions that will bring change on the ground.

It is only through solidarity and unity that we can achieve this.

L'Italia può contare sull'Unione Europea. pic.twitter.com/CzHygK0g3V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2023