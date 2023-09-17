العثور على طفل “حديث الولادة” ميّتا بقارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزور جزيرة لامبيدوزا، يوم الأحد، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، السبت، أن خفر السواحل عثر على طفل حديث الولادة ميتًا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضافت أن الطفل وُلد خلال رحلة الهجرة، وتوفي بعد وقت قصير من ولادته على متن أحد القوارب. وعثرت السلطات على الطفل خلال عملية إنقاذ لقارب كل على متنه مع نحو 40 شخصًا آخرين.

وفي الأسبوع الماضي، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة، بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمالي إفريقيا.

ووصل نحو 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل تقريبًا إلى مثلَي العدد بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2022. ووصل الجزء الأكبر منهم إلى لامبيدوزا، وهي جزيرة صغيرة تقع بين صقلية وشمالي إفريقيا.

وفي الآونة الأخيرة، وصل آلاف اللاجئين إلى الجزيرة خلال الأسبوع الماضي فقط، وهو ما يفوق عدد سكانها الذين نظم العشرات منهم احتجاجات، يوم السبت، على خطة لبناء مخيم جديد لاستضافة المهاجرين.





وبحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، وصل أكثر من 600 شخص على متن 13 قاربًا إلى الجزيرة، بحلول منتصف يوم السبت.

ووصل نحو 120 شخصًا على متن قوارب إلى الجزيرة في الصباح الباكر، ووصل حوالي 500 آخرين بحلول الظهيرة على متن 10 قوارب إضافية، وفقًا لما ذكرت التقارير.

دعوات لتحرك فوري

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الجمعة الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك “ببعثة بحرية إن لزم الأمر”، لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمالي إفريقيا. وتعهدت ميلوني باتخاذ إجراءات صارمة، ردًّا على زيادة وفود المهاجرين الأسبوع الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستزور جزيرة لامبيدوزا، يوم الأحد، مع رئيسة الوزراء الإيطالية.

حملة أمنية في تونس

يأتي هذا بينما بدأت قوات الأمن التونسية، يوم السبت، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس، تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا، وتستهدف مُهرّبي البشر.

وذكرت وكالة رويترز أن وحدات من الحرس الوطني التونسي دهمت منازل تؤوي مئات المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت العديد من القوارب، وألقت القبض على مُهرّبين.