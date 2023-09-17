زلزال المغرب.. الهلال الأحمر القطري يوزع مساعدات إنسانية في إقليم شيشاوة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر عملية توزيع الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع نظيره المغربي، اليوم الأحد، لمساعدات إغاثية في دوار مغادير بإقليم شيشاوة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.

وقال رئيس إدارة الكوارث بالهلال الأحمر القطري صبحي أبو فهد العجة، إنهم واجهوا صعوبات للوصول إلى القرية نظرًا للطبيعة الجبلية المحيطة بها، موضحًا أنهم استطاعوا الوصول بالاستعانة والتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي.

وأضاف للجزيرة مباشر أن الهلال الأحمر القطري كان قد خصص مليون ريال قطري (275 ألف دولار)، كمرحلة أولى للاستجابة لضحايا الزلزال في المغرب، مستهدفين توصيل المساعدات لـ20 ألف أسرة، موضحًا أن المساعدات تشمل مواد غذائية تكفي كل أسرة لمدة شهر، وغير غذائية تتمثل في بطانيات وخيم وأدوات مطبخ.

وأكد أن فريق الإغاثة مكون من 20 إلى 25 شخصًا، جميعهم مدربون للتعامل مع مثل هذه الموافق ومؤهلون من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

نفذت الفرق الإغاثية توزيع الدفعة الثانية من المواد الإغاثية في منطقة "أدسيل" إقليم شيشاوة لفائدة 1000 مستفيد، حيث اشتملت المواد على بطانيات وفرشات وخيام وكميات من الملابس والمواد الغذائية. pic.twitter.com/nJ7ga1qaTn — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) September 17, 2023

وحسب بيان للهلال الأحمر القطري نشره على منصة تويتر، فقد نفذت الفرق الإغاثية، توزيع الدفعة الثانية من المواد الإغاثية، صباح اليوم، في منطقة أدسيل في إقليم شيشاوة لصالح ألف مستفيد، حيث اشتملت المواد على بطانيات وفرشات وخيام وكميات من الملابس والمواد الغذائية.

والأحد الماضي، أعلن الهلال الأحمر القطري عن إرسال أول رحلة إغاثية للمتضررين من زلزال المغرب، تشتمل على مواد إغاثية غذائية وغير غذائية وأجهزة ومعدات طبية.

ومساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنًا مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال) ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.