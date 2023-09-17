ليبيا.. عضو المجلس الأعلى للدولة يحذر عبر الجزيرة مباشر من مغبة فيضانات جديدة (فيديو)

عبد الكريم حسين: إذا لم يتم بناء حائط صد قوي لوقف مياه الأمطار خلال الشتاء المقبل فقد نواجَه بكارثة أخرى

قال عبد الكريم حسين، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي ورئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وعددًا من مدن شرقي البلاد، إن هناك مخاوف حقيقية من وقوع فيضانات جديدة في المنطقة خلال الشتاء المقبل، إذا لم يتم القيام بالإجراءات الاحترازية الضرورية واللازمة.

وأضاف حسين لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أنه “إذا لم يتم بناء حائط صد قوي لوقف مياه الأمطار خلال الشتاء المقبل، فقد نواجَه بكارثة أخرى”.

وتابع “هناك ضرورة ملحّة ومستعجلة للقيام ببناء حائط يُجبر مياه السيول على الاتجاه نحو البحر، وإلا ستغرق مدن عدة في الشرق الليبي”.

وذكر رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة الفيضانات في ليبيا أن مدينة درنة شهدت في عام 1959 فيضانات كبرى جراء السيول المتدفقة وغياب السدود المخصصة لاستيعاب أو إعادة توجيه مياه الأمطار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أكد أنه طلب من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وعددًا من مدن الشرق الليبي.

وأضاف المنفي، خلال رئاسته اجتماعًا للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه سيتابع ردع الفاسدين وتجار الأزمات، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة، وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها.

وأكد المنفي ضرورة إيجاد حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة لمعالجة الأزمة.

وخلص رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة الفيضانات في ليبيا إلى أن عدم الاستقرار السياسي بين حكومتي الشرق والغرب هو السبب الرئيس في عدم صيانة السدين المطلين على مدينة درنة، مشددًا في السياق ذاته على أن ليبيا ليس بها حتى الآن أطر وكوادر قادرة على التعامل مع الكوارث الكبرى.