ليبيا.. مصرع 4 من فريق إغاثة يوناني و3 ليبيين بحادث سير على طريق درنة (فيديو)

لقي 4 عناصر من طاقم الإنقاذ اليوناني و3 ليبيين مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث سير أثناء توجه الطاقم إلى مدينة درنة التي اجتاحها إعصار مدمر في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات القاتلة، على ما أفاد وزير ليبي.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحفي بمدينة درنة التي ضربتها الفيضانات إن “الحادث الرهيب” وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقًا.

وأضاف أن الفريق يتكون من 19 شخصًا منهم 4 وفيات و15 جريحًا بينهم 7 حالتهم حرجة تم إسعافهم جميعًا إلى مشفى في بنغازي.

ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل 3 من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وأوضح عبد الجليل أن الحادث وقع في مدينة مراوة قرب مدينة البيضاء، معزيًا اليونان في من قضى بالحادث.

وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقًا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن “إصابات طفيفة” بين أفراده.

وقالت السلطات اليونانية إن “عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي”، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقًا طبيًا.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفًا دمارًا كبيرًا.

وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضًا 11 ألفًا و470 قتيلًا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقًا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر/أيلول الجاري.