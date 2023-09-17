مسؤول بالصليب الأحمر الدولي: معلومات كثيرة مغلوطة عن فيضانات ليبيا وهناك تحدٍّ أكبر يواجه درنة (فيديو)

كشف الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع بخصوص كارثة السيول في ليبيا.

وقال فيصل لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن السلطات المحلية هي المنوط بها الإعلان عن أرقام الضحايا، داعيًا الجميع إلى اعتماد الأرقام الرسمية للوفيات التي تعتمدها الوزارة أو الجهات الليبية المعنية.

“الأرقام تتغير كل ساعة في درنة”

وأضاف فيصل أنه بناء على المعلومات المستقاة من هيئات الهلال الأحمر الليبي، فإن جميع الإحصاءات المقدَّمة حتى الآن تبقى مؤقتة، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأرقام تتغير كل ساعة في درنة، فإن هناك حديثًا قويًّا عن “18 ألف شخص بين قتيل ومفقود”.

رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الجثث في مناطق الكوارث قد تنقل الأمراض عبر مياه الشرب #المسائية pic.twitter.com/hPfhxGFbYz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2023

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم حتى الآن انتشال جثث أكثر من 3500 شخص جراء العاصفة دانيال والتعرف على هوياتهم.

وقالت المنظمة العالمية إن انهيار سدَّي درنة فاقم آثار العاصفة، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح 35 ألف شخص.

التحدي الأكبر

وأوضح فيصل أن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يعمل على توفير حبوب الكلور لتنقية المياه في المناطق المتضررة بالفيضانات، مؤكدًا أن التحدي الأكبر الذي يواجه مدينة درنة وباقي المناطق المنكوبة هو حماية مصادر المياه الصالحة للشرب وعزلها عن مياه الصرف الصحي.

وكان حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب في مدينة درنة إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّهًا إلى أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.