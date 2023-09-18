القدس.. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن (فيديو)

أظهرت اللقطات شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إنه تم “تحييد منفذ العملية ولم تقع أي إصابات جراء هذه المحاولة التي وقعت على الحاجز الأمني المزمورية جنوبي القدس وتحديدًا على الطريق باتجاه مدينة الخليل”.

ونقلت عن بيان لقوات حرس الحدود، أن “المشتبه فيه استلّ سكينًا في وجوه الجنود بالحاجز العسكري فأطلق أحدهم النار عليه وقام بتحييده”.

قوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب على حاجز المزمورية قرب القدس pic.twitter.com/fC4166Avdt — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 18, 2023

اقتحام جديد للأقصى

وفي القدس أيضًا، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيه، ثم غادروه من جهة باب السلسلة.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/oRcpChdNiR — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 18, 2023

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبة المدارس إليه.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية؛ إذ تتعمد سلطات الاحتلال فيها تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.