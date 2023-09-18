بعد انهيار مسجدهم جراء الزلزال.. مغاربة يقيمون خيمة في الهواء الطلق لتحفيظ القرآن (فيديو)

أقام مغاربة خيمة في الهواء الطلق لتحفيظ القرآن بعد انهيار المسجد جراء الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة في البلاد قبل أسبوع.

وبنى المسؤول عن تحفيظ الأطفال للقرآن في المسجد، الخيمة في العراء على قمة مرتفعة في منطقة تزي ماري القريبة من جبل توبقال وسط المغرب.

وقال في مقطع “فيديو” إن المسجد تشقق نتيجة الزلزال وانهار، وأصبح من الصعب الصلاة وتحفيظ القرآن فيه، مشيرًا إلى أن القرآن يتلى في أي مكان وزمان.

وظهر عشرات من الأطفال المتضررين من الزلزال، وهم يمسكون بألواح خشبية مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم.

وفي وقت سابق، أنشأ أفراد من الجيش المغربي مدرسة ميدانية بإقليم الحوز لاستيعاب طلاب تضررت مدارسهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

وتحولت مجموعة من المدارس والمساجد نتيجة الزلزال الذي دمر أجزاء منها، إلى مراكز لإيواء المتضررة منازلهم وإلى مخازن لجمع المساعدات الموجهة للمناطق المنكوبة.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة، مما أسفر عن مقتل 2946 شخصًا وإصابة 6125 آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.