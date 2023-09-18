تجدد معارك السودان.. انفجارات عنيفة وتصاعد ألسنة اللهب من برج شهير في الخرطوم (فيديو)

تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من برج شركة النيل للبترول أحد المعالم الرئيسية في السودان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات عنيفة بمنطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية، اليوم الاثنين، جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأفاد في وقت سابق اليوم بتصاعد أعمدة الدخان وسط الخرطوم.

يأتي ذلك في حين دعت الخارجية السودانية -في بيان لها اليوم- المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع “جماعة إرهابية”، واتهمتها بقيادة “حملة شريرة وممنهجة لتدمير العاصمة القومية”.

وفي هذه الأثناء، تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من برج شركة النيل للبترول أحد المعالم الرئيسية في السودان وسط قتال عنيف بين طرفي الصراع في الخرطوم، الذي دخل شهره السادس.

والبرج الزجاجي الذي يطل على النيل ويضم المقر الرئيسي للشركة وتعلوه دوائر معدنية، تم تشييده خلال طفرة نفطية قبل إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، وهو من أكثر البنايات تكلفة في السودان.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من البرج الشهير الذي يقع في حي للمال والأعمال في الخرطوم قرب تلاقي النيلين الأزرق والأبيض، في منطقة يتقاتل عليها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع.

ولم يتضح ما الذي سبب الحريق الذي بدأ يوم السبت. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف البرج ومبان أخرى مهمة في ظل مساعيه لطردها من مواقع سيطرت عليها بالعاصمة في بداية الصراع. بينما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بحرق مباني شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكذلك نهب وحرق برج مصرف الساحل والصحراء.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير بانتفاضة شعبية.

وتسبب الصراع في اندلاع اشتباكات واسعة النطاق وأعمال نهب وسلب؛ مما أدى إلى نقص في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على 5 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم.