رئيس الوزراء القطري: حل الخلافات سلميا ضمانة للحفاظ على مكتسبات التنمية (فيديو)

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الالتزام بحل الخلافات عبر الطرق السلمية هو السبيل الأمثل لضمان الحفاظ على مكتسبات التنمية في العالم.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة أهداف التنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “ينبغي أن نعطي أولوية لتنفيذ إجراءات فعالة وفق القانون الدولي، تزيل معوقات الحق في تقرير المصير، لمن يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجنب أي إجراءات قد تُقوض من قدرات الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك فرض تدابير قسرية على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”.

وتابع “الاستثمار في مستقبل الشباب مهمة تقع على عاتقنا جميعًا، ومن خلال تثمين آراء الشباب وتمكين النساء والفتيات، وإشراكهم في عمليات صنع القرار، يمكننا بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة”، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر في مجال التنمية عالميًّا.

The #SDGSummit opening session is an opportunity for us to address today's most pressing challenges including security issues, the food security crisis, & climate change. We hope to work with the international community to build more inclusive & sustainable societies. #UNGA2023 pic.twitter.com/uqboR0NSVO

