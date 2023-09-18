فيضانات ليبيا.. مظاهرة لأهالي مدينة درنة للمطالبة بحل البرلمان (فيديو)

تظاهر أهالي مدينة درنة شرقي ليبيا، اليوم، أمام مسجد الصحابة، للمطالبة بحل البرلمان وسرعة كشف نتائج التحقيقات في كارثة الإعصار وإعادة الإعمار.

وطالب المتظاهرون بتكوين مجلس محلي لإدارة الأزمة من أهالي المدينة فقط، وإسقاط المجلس البلدي.

يأتي هذا بعدما عقد مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق جلسة لمناقشة الأضرار التي لحقت بمدينة درنة والمناطق الأخرى جراء الإعصار.

ودعا النواب المجتمعون لجان الإعمار واللجنة الرقابية في المجلس إلى تحديد متطلبات مشروعات إعادة الإعمار بشكل دقيق، وتقديم تقارير تجنب إهدار الميزانية بدون نتائج ملموسة.

كما طالب النواب بوضع حلول عاجلة لتعويض سكان درنة المتضررين، وحل أزمة النازحين والنظر إلى احتياجاتهم العاجلة، فضلًا عن صيانة عدد من السدود لتجنب كوارث جديدة.

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، منذ الأحد 10 سبتمبر/أيلول الجاري، فيضانات وسيولًا عارمة، تسببت في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة “دانيال” التي وصلت إلى المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وتُواصل مدينة درنة الليبية حصر ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، حيث تستمر حصيلة الضحايا والمفقودين في الارتفاع.

وكانت العاصفة المطيرة قد تسببت في انهيار سدَّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.