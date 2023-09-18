مصر.. الجيش يعلن مصرع وإصابة 9 عسكريين وتقارير تتحدث عن مقتل ضابطين في سيناء وشرق العوينات

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 9 عسكريين جراء حادث سير أثناء نشاط تدريبي، جنوب مدينة العاشر من رمضان، شرق العاصمة القاهرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن “إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى”، من دون تفاصيل بشأن عدد القتلى أو المصابين.

وأشار إلى أن الحادث وقع “في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة)”.

وأكد البيان “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة”، مقدّمًا تعازي الجيش إلى “أسر الشهداء” والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ولم يقدّم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.

#المتحدث_العسكرى : فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان ، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط… pic.twitter.com/xB45yohspK — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 18, 2023

مقتل ضابط

في السياق، أفاد موقع “مدى مصر” بمقتل ضابط قوات مسلحة، أمس الأحد، متأثرًا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ونقل “مدى مصر” عن مصدر أمني -طلب عدم ذكر اسمه- قوله إن الملازم أول أحمد فراج عبد الصبور، من حي حلوان جنوبي القاهرة، توفي أمس بعد إصابته بانفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تمشيط وتفكيك عبوات ناسفة في بئر العبد، السبت الماضي.

قُتل ضابط قوات مسلحة، أمس، متأثرًا بإصابته في انفجار عبوة ناسفة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

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مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الملازم أول، أحمد فراج عبد الصبور، من حي حلوان جنوب القاهرة، توفي أمس بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة في أثناء عملية… pic.twitter.com/EFrlcq9V3F — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) September 18, 2023

هجوم شرق العوينات

وفي حادثة أخرى، أفاد موقع “مدى مصر” بمقتل أحد ضباط القوات المسلحة المصرية في هجوم مسلح على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود (المصرية-السودانية) شرق العوينات، حسب مصدر قريب من أسرة القتيل.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن الملازم أول أحمد محسن خيري قُتل، صباح يوم الجمعة الماضي، في هجوم شنه مسلحون، يُرجَّح أنهم تابعون لقبائل في المنطقة، بعد ساعات من قيام قوة من النقطة العسكرية الحدودية من ضمنها الضابط القتيل بدورية تمشيط في المنطقة.

قُتل ضابط بالقوات المسلحة في هجوم مسلح على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية-السودانية شرق العوينات، بحسب مصدر قريب من أسرة القتيل. وقال المصدر إن الملازم أول، أحمد محسن خيري، قُتل صباح الجمعة الماضي في هجوم شنّه مسلحون، يُرجح أنهم تابعون لقبائل في المنطقة، بعد ساعات من… pic.twitter.com/D3514K0smd — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) September 18, 2023

وأضاف المصدر لـ”مدى مصر” أن جثمان الضابط وصل إلى محافظة المنيا (مسقط رأسه) عبر طائرة عسكرية، بينما شُيعت الجنازة بمراسم عسكرية من كفر المنصورة بقرية أبو هلال بالمحافظة نفسها، مساء اليوم ذاته.

ولم يُصدر المتحدث العسكري أي بيانات بشأن الهجوم، كما لم يتسن للجزيرة مباشر الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن الواقعة.