هجوم على مطار عسكري قرب السليمانية شمالي العراق وتقارير عن قتلى (فيديو)

لم يصدر بيان رسمي من السلطات العراقية أو سلطات إقليم كردستان العراقي بشأن القصف، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي ومصدر أمني أن ستة أشخاص قُتلوا بهجوم على مطار عربت العسكري، اليوم الاثنين، قرب محافظة السليمانية شمالي العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مقاطع التواصل الاجتماعي عمودًا من الدخان وهو يتصاعد من بعيد، وذكرت مواقع أنه ناتج عن قصف المطار.

ولم يصدر بيان رسمي من السلطات العراقية أو سلطات إقليم كردستان العراقي بشأن القصف، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأمس الأحد، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي في بيان إن مسؤولًا كبيرًا في حزب العمال الكردستاني قُتل مع “ثلاثة مقاتلين عندما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني” في جبل سنجار بشمالي العراق.

ونادرًا ما تعلّق أنقرة على مثل هذه الضربات.

وتقوم تركيا منذ مدة طويلة بحملة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعُدها أنقرة جميعًا جماعات “إرهابية”.

ولدى تركيا قواعد عسكرية في شمالي العراق لمواجهة حزب العمال الكردستاني الذي لديه معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

كما تشن تركيا ضربات جوية من حين لآخر في شمالي العراق، لكنها كثفت هجماتها بطائرات مسيّرة في الأيام القليلة الماضية.