سياسة|أمريكا

“ابحث معنا عن مقاتلة إف 35”.. إعلان يثير سخرية ضد الجيش الأمريكي

المقاتلة إف 35 من طراز متقدم ويصل ثمنها إلى 80 مليون دولار (رويترز)
إيهاب العبسي
19/9/2023-|آخر تحديث: 19/9/202312:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

طلب الجيش الأمريكي من الجمهور مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) قفز منها الطيار فوق ولاية كارولينا الجنوبية.

وبحسب الجيش، قفز الطيار من المقاتلة بسبب حادث ما، لكن لم يُستدل على مكان الطائرة حتى الآن.

وأثار الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المقاتلة من طراز متقدم ويصل ثمنها إلى 80 مليون دولار. وتساءل المغردون عن عجز الجيش في مراقبتها أو معرفة مكانها.

ونشر أحدهم صورة لطائرة على ملصق ورقي معلقة على عمود إنارة كُتب عليها “مفقود”.

وقالت قاعدة تشارلستون الجوية في ولاية كارولينا الجنوبية إنها تعمل مع جهات أخرى لتحديد موقع الطائرة.

وتمكن الطيار من القفز بأمان من الطائرة، ونُقل إلى مركز طبي في حالة مستقرة.

وقال جيريمي هوجينز، المتحدث باسم قاعدة تشارلستون المشتركة، إن الطائرة تُركت في وضع الطيار الآلي عندما خرج منها الطيار.

المصدر : الجزيرة مباشر