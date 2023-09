“ابحث معنا عن مقاتلة إف 35”.. إعلان يثير سخرية ضد الجيش الأمريكي

طلب الجيش الأمريكي من الجمهور مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) قفز منها الطيار فوق ولاية كارولينا الجنوبية.

وبحسب الجيش، قفز الطيار من المقاتلة بسبب حادث ما، لكن لم يُستدل على مكان الطائرة حتى الآن.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

وأثار الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المقاتلة من طراز متقدم ويصل ثمنها إلى 80 مليون دولار. وتساءل المغردون عن عجز الجيش في مراقبتها أو معرفة مكانها.

ونشر أحدهم صورة لطائرة على ملصق ورقي معلقة على عمود إنارة كُتب عليها “مفقود”.

Imagine losing an F-35, supposedly the most advanced fighter in the world, and calling it a "mishap." pic.twitter.com/PObzwCtINX

وقالت قاعدة تشارلستون الجوية في ولاية كارولينا الجنوبية إنها تعمل مع جهات أخرى لتحديد موقع الطائرة.

Have you seen my F35? pic.twitter.com/SmKstqIW9h

وتمكن الطيار من القفز بأمان من الطائرة، ونُقل إلى مركز طبي في حالة مستقرة.

The military is asking for the public’s help in finding an F-35 jet that went missing.

We’re talking about an $80,000,000 jet.

This is what happens when military leaders are more focused on woke ideology than actually running a competent military.

— Lauren Boebert (@laurenboebert) September 18, 2023