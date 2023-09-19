استئناف إدخال المساعدات الأممية إلى شمال سوريا بعد توقفها أكثر من شهرين (فيديو)

استأنفت الأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية، وذلك بعد توقفها أكثر من شهرين.

وكانت الأمم المتحدة قد توقفت عن توصيل مساعداتها إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا، بسبب استخدام روسيا للفيتو في يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح مازن علوش مدير المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى، أن شحنة المساعدات مكونة من 17 شاحنة محملة بمختلف المواد الإغاثية، من مستلزمات الخيام والمستلزمات الطبية والسلل الغذائية وغيرها من المواد الإغاثية.

تفويض دائم للأمم المتحدة

وقال للجزيرة مباشر إنه سيتم تسليم محتويات هذه الشحنات للمنظمات الإنسانية الشريكة للأمم المتحدة العاملة في الشمال السوري، وستقوم تلك المنظمات بإيصال هذه المساعدات إلى المستحقين في المناطق المحررة. ويتوقع علوش أن تصل خلال الأيام المقبلة قوافل مساعدات بحجم أكبر.

وأكد أنه من جانب مكتب تنسيق العمل الإنساني في معبر باب الهوى، يسهل دائمًا إيصال المساعدات إلى الشمال السوري، كما أنه أعطى تفويضًا دائمًا للأمم المتحدة لتوصل المساعدات، لكنه أشار إلى أن النظام السوري يسعى “لسرقة هذه المساعدات” عبر عرقلتها وحصر إدخالها في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وساد استياء كبير في أوساط المنظمات الإنسانية المحلية وسكان مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة للمعارضة، من ربط دخول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية بموافقة النظام السوري، محذرين من أن هذا الوضع يمنح النظام ورقة جديدة يستخدمها للابتزاز.

لقد تجاهلت الأمم المتحدة مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن.

إن الرضوخ الأممي للنظام وهو الذي قتل وهجر السوريين… pic.twitter.com/j4NVDHA9lu — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 9, 2023

وسبق أن أصدرت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بيانًا الشهر الماضي تدين فيه قرار الأمم المتحدة، وقالت إن “الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن”.

ووصفت “الرضوخ الأممي للنظام، وهو الذي قتل وهجر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها”، بأنه “إهانة وخذلان للسوريين ولتضحياتهم”.