الولايات المتحدة.. عودة أمريكيين أفرجت عنهم إيران بوساطة قطرية ضمن صفقة لتبادل السجناء (فيديو)

شكر بايدن في بيان حكومات قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتها في تأمين الإفراج عن الأمريكيين الخمسة

وصل إلى الولايات المتحدة ظهر اليوم الثلاثاء خمسة مواطنين أمريكيين أفرجت عنهم إيران بموجب صفقة تبادل السجناء التي تمت بوساطة قطرية، كانوا قد وصلوا إلى مطار حمد الدولي في الدوحة مساء أمس الاثنين.

مع دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق، آملين أن يمهد لمزيد من التفاهمات، كما نتوجه بالشكر لشركاءنا الذين ساهموا في نجاحه، لاسيما سلطنة عمان الشقيقة، ونؤكد أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 18, 2023

وبدأت إيران والولايات المتحدة، أمس الاثنين، تنفيذ اتفاق ينص على أن تفرج واشنطن عن خمسة إيرانيين تحتجزهم، مقابل إفراج طهران عن خمسة أمريكيين من أصول إيرانية.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تحرير أرصدة إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار كانت مجمَّدة لدى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وتحويلها إلى حساب خاص في قطر، والسماح باستخدامها لغايات إنسانية.





شكر خاص لأمير قطر

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال أمس الاثنين، إن 5 من مواطني الولايات المتحدة كانوا محتجزين في إيران “سيعودون أخيرًا إلى الوطن”، بعد أن توصلت الدولتان إلى اتفاق لتبادل السجناء شمل الإفراج عنهم.

وشكر بايدن في بيان حكومات قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتها على تأمين الإفراج عن الأمريكيين الخمسة.

جانب من وصول محتجزي الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار الدوحة الدولي ، تنفيذا للاتفاق بين البلدين الذي تم بوساطة قطرية.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/f5n4E4jP89 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 18, 2023

وقال “أقدّم شكرًا خاصًّا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، على مساعدتهما على تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة”.

من جانبه وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك بأنه عمل إنساني، وقال “قد تكون بالتأكيد خطوة يتسنى على أساسها اتخاذ إجراءات إنسانية أخرى في المستقبل”.

لقطات من وصول محتجزي الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار الدوحة الدولي، تنفيذا للاتفاق بين البلدين الذي تم بوساطة قطرية.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/fSaVe8wb1P — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 18, 2023

ويأتي تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووي المُوقّع عام 2015، ومواصلة إيران نشاطها النووي الذي تعترض عليه دول الغرب.

وتدهورت العلاقات بشكل خاص بين الولايات المتحدة وإيران منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب من اتفاق يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية، وشدد عليها العقوبات الأمريكية.